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Іспанія заборонить пластикову упаковку для фруктів і овочів з 2023 року

Четвер, 23 вересня 2021, 12:31

Заборона на продаж фруктів і овочів в пластиковій упаковці в супермаркетах Іспанії набуде чинності у 2023 році.

Таку постанову розробило Міністерство екологічних перетворень Іспанії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Заборона на поліетиленову упаковку для овочів і фруктів буде поширюватися на продукцію вагою менше 1,5 кг.

"Мета полягає в тому, щоб боротися з надмірним використанням упаковки найбільш ефективним способом", - сказав представник міністерства, додавши, що забруднення пластиком "перевищило всі межі".

Також планується зробити 100% упаковки придатною для вторинної переробки до 2030 року, а також наполовину скоротити продажу пластикових пляшок.

Документ включає заходи, які спонукають покупців купувати сипучі фрукти і овочі, і обмежити продаж пластикових пляшок.

За даними уряду, Іспанія щорічно виробляє 1,6 мільйона тонн відходів пластикової упаковки, а переробляє менше половини. Дві третини того, що відправляється на звалища, не переробляється.

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Іспанія ЄвроЖиття
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