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ЕС может принять решение об использовании третьей дозы вакцины Pfizer - СМИ

Четверг, 23 сентября 2021, 13:37

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассчитывает в начале октября принять решение о возможном применении третьей дозы вакцины от COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Это будет первое решение регуляторного органа ЕС по так называемой бустерной дозе, сообщил источник, после того, как Управление по контролю за продуктами и медикаментами США в среду позволило третью дозу Pfizer для тех, кому 65 лет и старше, для всех людей с высоким риском тяжелых заболеваний и для тех, кто регулярно подвергается воздействию вируса.

"Решение EMA по третьей дозе Pfizer ожидается в начале октября", - сказал источник.

6 сентября регулятор ЕС заявил, что начал оценку данных, представленных компаниями Pfizer и BioNTech по дополнительной дозе, которую следует вводить через шесть месяцев после второй дозы людям в возрасте от 16 лет.

Ожидается, что Moderna также в этом месяце подаст в ЕМА данные о своей бустерной дозе, говорится в документе ЕС.

В заключении, опубликованном в начале сентября, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что нет острой необходимости вводить бустерные дозы полностью вакцинированным лицам.

Но он также отметил, что дополнительные дозы следует рассмотреть для людей с сильно ослабленной иммунной системой.

Многие государства ЕС уже решили вводить бустерные дозы, несмотря на большие юридические риски без официального решения от EMA.

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Вакцины
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