ЄС може ухвалити рішення щодо використання третьої дози вакцини Pfizer – ЗМІ

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розраховує на початку жовтня прийняти рішення про можливе застосування третьої дози вакцини від COVID-19 Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, знайоме з цим питанням, передає "Європейська правда".

Це буде перше рішення регуляторного органу ЄС щодо так званої бустерної дози, повідомило джерело, після того, як Управління з контролю за продуктами та медикаментами США у середу дозволило третю дозу Pfizer для тих, кому 65 років і старше, для всіх людей з високим ризиком важких захворювань та для тих, хто регулярно піддається впливу вірусу.

"Рішення EMA щодо третьої дози Pfizer очікується на початку жовтня", - сказало джерело..

6 вересня регулятор ЄС заявив, що розпочав оцінку даних, представлених компаніями Pfizer та BioNTech щодо додаткової дози, яку слід вводити через шість місяців після другої дози людям віком від 16 років.

Очікується, що Moderna також цього місяця подасть до ЕМА дані про свою бустерну дозу, йдеться в документі ЄС.

У висновку, опублікованому на початку вересня, Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що немає нагальної необхідності вводити бустерні дози повністю вакцинованим особам.

Але він також зазначив, що додаткові дози слід розглянути для людей із сильно ослабленою імунною системою.

Багато держав ЄС вже вирішили вводити бустерну дозу, незважаючи на більші юридичні ризики без офіційного рішення про це від EMA.