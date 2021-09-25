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Укр / Рус

Опрос: большинство немцев заявили, что не будут скучать за Меркель

Суббота, 25 сентября 2021, 14:31

Чуть больше половины немцев заявили, что не будут скучать за Ангелой Меркель на посту канцлера.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Civey, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Так, 52% опрошенных заявили, что не будут скучать по канцлеру.

Еще 38% респондентов говорят, что им не будет не хватать Ангелы Меркель на посту канцлера.

Остальные участники опроса затруднились с ответом.

Как известно, в воскресенье в Германии состоятся выборы в Бундестаг.

Ангела Меркель после выборов и формирования новой коалиции уйдет с должности канцлера после 16 лет руководства немецким правительством.

За два дня до парламентских выборов в Германии их результат остается непредсказуемым - разрыв между главными конкурентами, консерваторами ХДС / ХСС и социал-демократами (СДПГ) - сократился до одного процентного пункта.

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Меркель
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