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Укр / Рус

Трамп прикидывался критиком Путина перед камерами - книга

Среда, 29 сентября 2021, 08:46

Бывший президент США Дональд Трамп заявлял на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что вынужден изобразить более жесткое публичное поведение в его отношении перед телекамерами.

Об этом говорится в подготовленной к выходу в США книге бывшего пресс-секретараря Трампа Стефани Гришэм, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Стефани Гришэм описала встречу Трампа и Путина на саммите "Большой двадцатки" в Японии в 2019 году в книге "Я отвечу на ваши вопросы сейчас", которая выйдет на следующей неделе.

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"Несмотря на все разговоры о санкциях против России за вмешательство в выборы 2016 года и за различные нарушения прав человека, Трамп сказал Путину: "Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче в течение нескольких минут. Но это для камер, а после того, как они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете", - написала Гришэм о встрече.

На той же встрече, по словам Гришэм, бывшая советница Трампа Фиона Хилл заметила тонкие попытки Путина отвлечь внимание Трампа, в том числе выбором привлекательной переводчицы.

"Когда встреча началась, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, очень привлекательную брюнетку с длинными волосами, красивым лицом и прекрасной фигурой", - сказала Гришэм, добавив, что, по мнению Хилл, Путин выбрал эту женщину специально, чтобы отвлечь внимание президента США.

Пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон назвала книгу Гришэм "еще одной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа".

Как сообщалось, экс-президент США Дональд Трамп инициировал судебный процесс на $100 млн против издания The New York Times и трех его журналистов, авторов публикации об уклонении семьи Трампа от уплаты налогов, а также против собственной племянницы.

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Россия Трамп Путин
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