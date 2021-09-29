Трамп вдавав критика Путіна перед камерами - книга

Колишній президент США Дональд Трамп заявляв на зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним, що змушений зобразити більш жорстку публічну поведінку щодо нього перед телекамерами.

Про це йдеться у підготованій до виходу в США книзі колишньої прессекретарки Трампа Стефані Грішем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Стефані Грішем описала зустріч Трампа і Путіна на саміті "Великої двадцятки" в Японії в 2019 році у книзі "Я відповім на ваші запитання зараз", яка вийде наступного тижня.

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"Попри всі розмови про санкції проти Росії за втручання у вибори 2016 року і за різні порушення прав людини, Трамп сказав Путіну: "Добре, я збираюся поводитись з вами трохи жорсткіше протягом декількох хвилин. Але це для камер, а після того, як вони підуть, ми поговоримо. Ви розумієте", - написала Грішем про зустріч.

На тій же зустрічі, за словами Грішем, колишня радниця Трампа Фіона Хілл помітила тонкі спроби Путіна відвернути увагу Трампа, в тому числі вибором привабливої перекладачки.

"Коли зустріч розпочалася, Фіона Хілл нахилилася до мене і запитала, чи помітила я перекладачку Путіна, дуже привабливу брюнетку з довгим волоссям, красивим обличчям і прекрасною фігурою", - сказала Грішем, додавши, що, на думку Хілл, Путін обрав цю жінку спеціально, щоб відвернути увагу президента США.

Прессекретарка Трампа Ліз Харрінгтон назвала книгу Грішем "ще однією жалюгідною спробою нажитися на силі президента і продати брехню про сім'ю Трампа".

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп ініціював судовий процес на $100 млн проти видання The New York Times та трьох його журналістів, авторів публікації про ухиляння родини Трампа від сплати податків, а також проти власної племінниці.