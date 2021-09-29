Внеочередной саммит G20 по Афганистану пройдет 12 октября

12 октября состоится внеочередное заседание Группы 20 крупных экономик для обсуждения Афганистана.

Об этом заявил в среду премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В этом году председательствующей в Большой двадцатке является Италия, и недавно Драги обсудил вопрос Афганистана с другими мировыми лидерами, в частности с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, в попытке организовать специальную встречу для определения стратегий противостояния кризису.

"Мы достигли точки, когда нам нужно беспокоиться только о спасении жизней", - сказал Драги.

Международное сообщество также должно определить стратегию предотвращения того, чтобы Афганистан не стал убежищем для боевиков, добавил он.

Внеочередная встреча G20 состоится за несколько недель до саммита лидеров, назначенного в Риме на 30-31 октября. Драги сказал, что Катар, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Организация Объединенных Наций также примут в ней участие.

Рим заявил, что систематическое нарушение прав женщин делает невозможным признание администрации "Талибана", но призвал гарантировать финансовую поддержку гражданскому населению Афганистана.

"Я считаю, что обязанность богатых стран мира - сделать что-то, чтобы избежать гуманитарной катастрофы", - сказал Драги.