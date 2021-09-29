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Позачерговий саміт G20 щодо Афганістану пройде 12 жовтня

Середа, 29 вересня 2021, 19:48

12 жовтня відбудеться позачергове засідання Групи 20 великих економік для обговорення Афганістану.

Про це заявив у середу прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цьогоріч головуючою у Великій двадцятці є Італія, і нещодавно Драгі обговорив питання Афганістану з іншими світовими лідерами, зокрема з Владіміром Путіним та Сі Цзіньпіном, у спробі організувати спеціальну зустріч для визначення стратегій протистояння кризі.

"Ми досягли точки, коли нам потрібно турбуватися лише про порятунок життів", - сказав Драгі.

Міжнародне співтовариство також має визначити стратегію запобігання тому, щоб Афганістан не став притулком для бойовиків, додав він.

Позачергова зустріч G20 відбудеться за кілька тижнів до саміту лідерів, призначеного в Римі на 30-31 жовтня. Драгі сказав, що Катар, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Організація Об'єднаних Націй також візьмуть у ній участь.

Рим заявив, що систематичне порушення прав жінок унеможливлює визнання адміністрації "Талібану", але закликав гарантувати фінансову підтримку цивільному населенню Афганістану.

"Я вважаю, що обов'язок найбагатших країн світу - зробити щось, щоб уникнути гуманітарної катастрофи", - сказав Драгі.

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Афганістан
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