Кулеба о споре с Венгрией: готовы дружить, но будем бить за нарушение интересов Украины

Украина готова продолжать сотрудничество с Венгрией несмотря на имеющиеся разногласия, но будет реагировать на нарушение украинских интересов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве.

"Я за дружбу, я за сотрудничество. Мы можем бесконечно обмениваться резкими заявлениями друг с другом, это часть большой политической баталии. Но принципиально мы готовы дружить, искать решения. Но если кто-то будет делать то, что не соответствует украинским интересам и будет бить по нам, мы всегда будем бить в ответ. Дипломатически, безусловно", - сказал Кулеба.

Он отметил, что несмотря на перенос заседания двусторонней экономической комиссии и венгерско-российское газовое соглашение, Киев готов двигаться по образовательному треку и защите прав нацменьшинств.

"В отношениях с Венгрией главное - не путать грешное с праведным: газ - это грешное, а защита национальных меньшинств, соблюдение прав венгерской общины - это праведное. Еще раз подчеркну, что мы готовы и стремимся к полноценно нормальным отношениям с Венгрией, которые будут учитывать интересы обеих стран", - добавил министр.

Он отметил, что в угрозах Будапешта блокировать путь Украины в НАТО нет ничего нового.

"Венгрия последовательно подчеркивала, что вопрос НАТО будет решен в привязке к комплексному решению вопроса с венгерским меньшинством в Украине. А это непростой узел, и его надо решать один виток за другим", - сказал Кулеба.

Напомним, 27 сентября Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины.

В связи с планами подписания соглашения МИД Украины перенес заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которое должно было состояться в Будапеште. Украинская сторона также обратится в Еврокомиссию по поводу предоставления оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Венгрия обвинила Украину в нарушении ее суверенитета из-за реакции на сделку с "Газпромом". В Кремле заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.