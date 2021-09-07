Канцлер Австрии заявил, что ограничения теперь будут только для невакцинированных

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что пандемия коронавируса практически закончилась для тех, кто был вакцинирован.

Об этом он сказал в эфире телерадиокомпании ORF.

"Время нокдаунов должен быть завершен", - сказал Курц, подчеркивая необходимость прививок.

По его словам, если идет кампания вакцинации, а люди все еще не прививаются "не будет ограничений для тех, кто привит", а для "тех, кто еще не был привит".

Например, в случае перегрузки системы здравоохранения доступ к ночным ресторанам и крупных мероприятиям будет заблокирован только для непривитых людей.

Вместе с этим канцлер продолжает отвергать идею обязательной вакцинации.

"Мы не сможем снять все страхи", - сказал он, комментируя снижение темпов вакцинации. Однако, по его словам, понятно, что каждый, кто не был привит, рано или поздно заразится коронавирусом.

Новая четвертая волна не будет последней, сказал Курц.

"Вирус все еще будет существовать через десять лет", - добавил он.