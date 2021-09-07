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Канцлер Австрії заявив, що обмеження тепер будуть лише для невакцинованих

Вівторок, 7 вересня 2021, 09:25

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що пандемія коронавірусу практично закінчилася для тих, хто був вакцинований.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі телерадіокомпанії ORF.

"Час нокдаунів має бути завершений", - сказав Курц, наголошуючи на необхідності щеплень.

За його словами, якщо йде кампанія вакцинації, а люди все ще не щепляться, "не буде обмежень для тих, хто щеплений", а для "тих, хто ще не був щеплений".

Наприклад, у разі перевантаження системи охорони здоров’я доступ до нічних ресторанів та великих заходів буде заблокований лише для нещеплених людей.

Разом з цим канцлер продовжує відкидати ідею обов’язкової вакцинації.

"Ми не зможемо зняти всі страхи", - сказав він, коментуючи зниження темпів вакцинації. Однак, за його словами, зрозуміло, що кожен, хто не був щеплений, рано чи пізно заразиться коронавірусом.

Нова четверта хвиля не буде останньою, сказав Курц.

"Вірус все ще буде існувати через десять років" – додав він.

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Австрія
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