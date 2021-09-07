В Латвии 143 подростка получили вакцину, не предназначенную для прививки несовершеннолетних

143 подростка в Латвии получили вакцину, не разрешенную для прививки несовершеннолетних.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

До прошлой недели 117 молодых людей в возрасте 12-17 лет были привиты вакциной Janssen, еще 26 получили вакцины AstraZeneca. Обе вакцины пока не разрешено использовать для детской и подростковой вакцинации против Covid-19.

Согласно информации Государственного агентства лекарств, на данный момент была получена одна жалоба на побочные эффекты после вакцинации Janssen у 17-летнего подростка.

В Латвии молодых людей с 16 лет разрешили вакцинировать с 17 мая и только вакциной Pfizer/BioNTech. Со 2 июня было разрешено прививать этой вакциной также подростков 12-15 лет. С 30 июля подростки 12-17 могут прививаться вакциной Spikevax от Moderna.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что специалисты связались с семьями привитых и следили за здоровьем детей. Он также отметил, что "по большому счету это была человеческая ошибка".

"Да, есть такие ситуации, в которых люди получили не предназначенные их возрастной категории вакцины. Скажу самое главное — ничего страшного не произошло. Мы следили за этой ситуацией", — сказал он.

Напомним, в Эстонии подал в отставку гендиректор Департамента здоровья, ведомство которого отвечало за склад, где из-за нарушения температурного режима испортились почти 70 000 доз вакцины AstraZeneca.