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У Латвії 143 підлітка отримали вакцину, не призначену для щеплення неповнолітніх

Вівторок, 7 вересня 2021, 13:19

143 підлітка в Латвії отримали вакцину від коронавірусу, недозволену для щеплення неповнолітніх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

До минулого тижня 117 молодих людей у ​​віці 12-17 років були щеплені вакциною Janssen, ще 26 отримали вакцину AstraZeneca. Обидві вакцини поки не дозволено використовувати для дитячої та підліткової вакцинації проти Covid-19.

Згідно з інформацією Державного агентства ліків, на даний момент була отримана одна скарга на побічні ефекти після вакцинації Janssen у 17-річного підлітка.

У Латвії молодих людей з 16 років дозволили вакцинувати з 17 травня і тільки вакциною Pfizer/BioNTech. З 2 червня було дозволено прищеплювати цією вакциною також підлітків 12-15 років. З 30 липня підлітки 12-17 років можуть щепитися вакциною Spikevax від Moderna.

Міністр охорони здоров'я Даніель Павлютс заявив, що фахівці зв'язалися з сім'ями щеплених і стежили за здоров'ям дітей. Він також зазначив, що "за великим рахунком це була людська помилка".

"Так, є такі ситуації, в яких люди отримали не призначені їх віковій категорії вакцини. Скажу найголовніше - нічого страшного не сталося. Ми стежили за цією ситуацією", - сказав він.

Нагадаємо, в Естонії подав у відставку гендиректор Департаменту здоров’я, відомство якого відповідало за склад, де через порушення температурного режиму зіпсувались майже 70 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

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