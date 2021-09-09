Великобритания собирается поворачивать назад лодки с мигрантами назад во Францию

Великобритания одобрила планы поворачивать назад во Францию ​​лодки, незаконно перевозящие мигрантов через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пограничники Великобритании будут обучены заставлять катера удаляться от вод страны, но применять новую тактику будут только тогда, когда это будет считаться безопасным, заявил британский чиновник.

Майкл Эллис, исполняющий обязанности генерального прокурора Великобритании, создаст правовую основу для пограничных служащих применять новую стратегию, сказал чиновник.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило: "Мы не комментируем морскую оперативную деятельность".

В письме, поступившем в британские СМИ, министр внутренних дел Франции Жераль Дарманен заявил, что принудительно возвращать лодки в направлении побережья Франции будет опасно.

Дарманен заявил, что "охрана человеческих жизней на море имеет приоритет над соображениями национальности, статуса и миграционной политики".

В июле Франция и Великобритания договорились развернуть более полиции и инвестировать в технологии обнаружения, чтобы остановить пересечение Ла-Манша нелегалами. Французская полиция конфисковала большое количество лодок, однако это лишь уменьшило поток мигрантов, но не остановило его.