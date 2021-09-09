Чем Украина отличается от кандидатов в члены ЕС

Вредят ли Украине частые разговоры о членстве в Европейском Союзе? И заметили в Европе результаты украинских реформ?

На эти и другие темы редактор "Европейской правды" Юрий Панченко поговорил с послом Латвии в Украине Юрисом Пойкансом. Дипломат занимает должность с 2015 года и его каденция заканчивается.

Главные тезисы интервью с Юрисом Пойкансом:

Дипломат говорит, что у Европейского Союза нет общего понимания о европейской перспективе Украины.

"Если реформы будут продолжаться, если будет определенный прогресс, то, думаю, Украина сможет ставить вопрос о своем членстве как в Брюсселе, так и в других столицах ЕС".

"Что очень важно сейчас? Важно, что происходят саммиты между Украиной и Европейским Союзом, это платформы-диалоги. У нас есть Соглашение об ассоциации, зоне свободной торговли - это большой прогресс, безвиз. В конце концов, мы подпишем, также и авиационную соглашение (об "открытом небе". - ЕП)".

По инвестированию в Украину, то латвийский дипломат пояснил, что все упирается в один из крупнейших вызовов, которые сейчас стоят перед Украиной - реформу судебной системы.

"Если иностранные инвесторы не будут чувствовать стопроцентную стабильность, чтобы не было фактов рейдерства, то в Украину они не придут".

"Проблемы, которые имели в 2015 году, остались нерешенными и до сих пор".

"Если напоминание [о вступлении в Европейский Союз] идет вместе с конкретными реформами, конкретными результатами, то, конечно, это напоминание будет более эффективным, чем просто сказать:" Мы хотим в Европейский Союз ".

По его словам, Латвия в 1995 году записала во внешнеполитической концепции, что стремится стать членом Европейского Союза, и делала все необходимые шаги к членству, часто даже больше. Латвии удалось вступить в ЕС в 2004 году - через девять лет.

Юрис Пойканс не думает, что в Европейском Союзе есть усталость от Украины.

Сравнивая Украину со странами Балкан дипломат отмечает, что их еще не приняли в Евросоюз, хотя обещали это сделать до 2014 года.

"Это показывает, что в настоящее время Европейский Союз не готов говорить о расширении даже там, где он давал обещания".

В чем разница между Украиной и странами Балкан в вопросе вступления в ЕС? Отличается ли ситуация с русскоязычными в Латвии и Украине? О проблемах трудовой миграции и друом читайте и смотрите в интервью дипломата Юриса Пойканса Мигранты, русский угроза и путь в ЕС без "морковок": что объединяет Украину и Латвию.