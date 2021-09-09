Чим Україна відрізняється від кандидатів у члени ЄС

Чи шкодять Україні часті розмови про членство в Європейському Союзі? І чи помітили в Європі результати українських реформ?

На ці та інші теми редактор "Європейської правди" Юрій Панченко поговорив з послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом. Дипломат займає посаду з 2015 року і його каденція добігає кінця.

Головні тези інтерв’ю з Юрісом Пойкансом:

Дипломат каже, що в Європейського Союзу немає загального розуміння про європейську перспективу України.

"Якщо реформи триватимуть, якщо буде певний прогрес, то, думаю, Україна зможе ставити питання про своє членство як у Брюсселі, так і в інших столицях ЄС".

"Що дуже важливо зараз? Важливо, що відбуваються саміти між Україною і Європейським Союзом, це платформи-діалоги. Ми маємо Угоду про асоціацію, зону вільної торгівлі – це великий прогрес, безвіз. Зрештою, ми підпишемо, також і авіаційну угоду (про "відкрите небо". – ЄП)".

Щодо інвестування в Україну, то латвійський дипломат пояснив, що все впирається в один із найбільших викликів, які зараз стоять перед Україною – реформу судової системи.

"Якщо іноземні інвестори не відчуватимуть стовідсоткову стабільність, щоб не було фактів рейдерства, то до України вони не прийдуть".

"Проблеми, які мали в 2015 році, залишилися невирішеними й до сьогодні".

"Якщо нагадування [про вступ до Європейського Союзу] йде разом з конкретними реформами, конкретними результатами, то, звичайно, це нагадування буде більш ефективним, ніж просто сказати: "Ми хочемо до Європейського Союзу".

За його словами, Латвія у 1995 році записала у зовнішньополітичній концепції, що прагне стати членом Європейського Союзу, і робила всі необхідні кроки до членства, і часто навіть більше. Латвії вдалося вступити в ЄС у 2004-му – через дев'ять років.

Юрісом Пойкансом не думає, що в Європейському Союзі є втома від України.

Порівнюючи Україну з країнами Балкан дипломат зазначає, що їх ще не прийняли до Євросоюзу, хоча обіцяли це зробити до 2014 року.

"Це показує, що наразі Європейський Союз не готовий говорити про розширення навіть там, де він давав такі обіцянки".

У чому різниця між Україною і країнами Балкан в питанні вступу до ЄС? Чи відрізняється ситуація з російськомовними у Латвії та Україні? Про проблеми трудової міграції та інші читайте та дивіться в інтерв’ю дипломата Юріса Пойканса Мігранти, російська загроза та шлях до ЄС без "морквинок": що об'єднує Україну та Латвію.