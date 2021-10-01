Европейские авиакомпании обязались возвращать деньги за отмененные рейсы в течение 7 дней

Шестнадцать европейских авиакомпаний согласились полностью возмещать пассажирам цену билета течение семи дней в случае отмены рейсов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте Еврокомиссии.

После переговоров с Комиссией авиакомпании обязались возвращать средства в течение семи дней, как того требует законодательство ЕС, и более четко информировать пассажиров об их правах в случае отмены рейса.

К диалогу с Еврокомиссией были привлечены ведущие европейские авиакомпании, в том числе крупнейшие лоукостеры - Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling and Wizz Air.

Авиакомпании согласились, что пассажирам можно будет выдавать ваучеры, только если они четко выбирают их.

Большинство авиакомпаний также согласились, что неиспользованные ваучеры, которые принимали пассажиры на ранних стадиях пандемии, можно вернуть в деньгах, если этого желает пассажир.

Пассажиры, которые забронировали рейс через посредника и испытывают трудности с возмещением от посредника, могут обратиться к авиакомпании и попросить вернуть деньги напрямую.

Ожидается, что авиакомпании сообщат пассажирам об этой возможности и любых условиях запроса прямого возмещения на своих сайтах.