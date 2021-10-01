Європейські авіакомпанії зобов’язалися повертати гроші за скасовані рейси протягом 7 днів

Шістнадцять європейських авіакомпаній погодилися повністю відшкодовувати пасажирам ціну квитка протягом семи днів у разі скасування рейсів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті Єврокомісії.

Після переговорів з Комісією авіакомпанії взяли на себе зобов'язання повертати кошти протягом семи днів, як того вимагає законодавство ЄС, та більш чітко інформувати пасажирів про їхні права у разі скасування рейсу.

До діалогу з Єврокомісією були залучені провідні європейські авіакомпанії, в тому числі найбільші лоукостери - Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling and Wizz Air.

Авіакомпанії погодилися, що пасажирам можна буде видавати ваучери, тільки якщо вони чітко обирають їх.

Більшість авіакомпаній також погодилися, що невикористані ваучери, які приймали пасажири на ранніх стадіях пандемії, можна повернути у грошах, якщо цього бажає пасажир.

Пасажири, які забронювали рейс через посередника і мають труднощі з відшкодуванням від посередника, можуть звернутися до авіакомпанії та попросити повернути гроші безпосередньо.

Очікується, що авіакомпанії повідомлять пасажирів про цю можливість та будь-які умови для запиту прямого відшкодування на своїх сайтах.