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В Греции проходит суточная забастовка учителей

Понедельник, 11 октября 2021, 11:54

Греческие профсоюзы, представляющие учителей, проводят в понедельник круглосуточную забастовку в знак протеста против обязательной оценки их работы и учебных подразделений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Федерация учителей начальных классов (DOE), профсоюз учителей средних школ (OLME) запланировали митинг в 11.30 и марш в парламент.

В своих заявлениях федерации отмечают, что Министерство образования нацелено на "роспуск государственной школы". Они также обвиняют министерство в отрицании диалога, "лжи, что учителя не имеют предложений".

Согласно пособиям по оценке, присланным в школы Институтом образовательной политики, акцент оценивания делается на образовательную работу, и, в частности, дистанционное образование в период пандемии.

Эти оценки имеют целью выяснить, как было организовано и работало электронное обучение, с какими проблемами сталкиваются школы и как они решаются. Более того, будет проведена оценка усилий, направленных на обеспечение активного участия учеников.

В то же время преподавателей оценивать индивидуально по четырехбалльной шкале: неудовлетворительно, удовлетворительно, очень хорошо, отлично.

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Греция
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