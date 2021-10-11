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У Греції проходить добовий страйк вчителів

Понеділок, 11 жовтня 2021, 11:54

Грецькі профспілки, які представляють вчителів, проводять у понеділок цілодобовий страйк на знак протесту проти обов'язкової оцінки їхньої роботи та навчальних підрозділів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Федерація вчителів початкових класів (DOE), профспілка вчителів середніх шкіл (OLME) запланували мітинг о 11.30 та марш до парламенту.

У своїх заявах федерації зазначають, що міністерство освіти націлене на "розпуск державної школи". Вони також звинувачують міністерство у запереченні діалогу, "брехні, що вчителі не мають пропозицій".

Згідно з посібниками з оцінювання, надісланими до шкіл Інститутом освітньої політики, акцент оцінювання робиться на освітню роботу, і, зокрема, на дистанційну освіту в період пандемії.

Ці оцінки мають на меті з'ясувати, як було організовано та функціонувало електронне навчання, з якими проблемами стикаються школи та як вони вирішуються. Більше того, буде проведено оцінку зусиль, спрямованих на забезпечення активної участі учнів.

Водночас викладачів оцінюватимуть індивідуально за чотирибальною шкалою: незадовільно, задовільно, дуже добре, відмінно.

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Греція
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