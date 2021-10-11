Как разорвать замкнутый круг в вопросе членства Украины в ЕС

Сегодняшнему руководству Еврокомиссии следует показать Украине, Молдове и Грузии реальную и достижимую следующую цель интеграции.

Тема дальнейшей интеграции Украины в ЕС давно стала одним из камней преткновения в наших отношениях. Перед саммитом Украина-ЕС, который состоится 12 октября, она приобрела еще большую актуальность.

О возможном пути снятия ключевого препятствия в процессе евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы читайте в статье депутата Европарламента, сопредседателя парламентской ассамблеи "Евронест", бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и советника депутата Европарламента по политическим вопросам Рамунас Станьониса Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

Интеграция в ЕС Украины, Молдовы, Грузии ("Ассоциированного трио") - одна из главных геополитических задач Евросоюза, поскольку она касается не только самих этих стран, но и всей политики ЕС в отношении восточной части европейского континента, в том числе политики в отношении России.

Ускоренная евроинтеграция этих стран - единственный механизм для создания и внедрения в Украине, Молдове и Грузии демократии, социально-экономического успеха и европейского порядка.

Выбор на востоке Европы простой - или евроинтеграция, или авторитарный режим, который все больше консервирует отсталость страны.

Но для реформ, которых требует европейская интеграция, нужны четкая интеграционная цель и убежденность, что эта цель может быть достигнута.

Эта аксиома очевидна: с одной стороны, ни одна страна не сможет реформироваться и осуществить болезненные преобразования, если она не верит в возможность более тесного сближения с ЕС. С другой стороны, сближение невозможно, если страна не сможет глубоко реформироваться.

Сегодняшнему руководству Еврокомиссии следует показать Украине, Молдове и Грузии реальную и достижимую следующую цель интеграции. Такой целью может стать промежуточный интеграционный статус Украины, Молдовы и Грузии.

Евросоюз и Украина оказались в ситуации, когда одна сторона повторяет неубедительные фразы о будущей интеграции и предлагает продолжать реформы, а вторая - традиционно настаивает на более четкой перспективе членства.

Ситуацию можно сломать, только если ЕС предложит странам "Ассоциированного трио" что-то привлекательное, вроде промежуточного статуса или переходного этапа на пути к полному членству, но при этом такое, что не создает дополнительных проблем для ЕС в плане принятия решений.

В 2002 году Романо Проди предложил формулу, согласно которой ЕС может предложить соседям статус "все, кроме институтов", то есть они получат все преимущества реального членства в Евросоюзе, но (пока) не смогут участвовать в работе органов Евросоюза и принятии ими решений.

Какие плюсы такой промежуточный статус может дать странам "Ассоциированного трио" и почему это выгодно и для ЕС, и для таких стран, как Украина, читайте в статье Андрюса Кубилюса и Рамунас Станьониса Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.