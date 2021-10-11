Украина будет выступать за сохранение механизма продажи квот на выбросы парниковых газов

На климатическом саммите в Глазго Украины будет отстаивать сохранение рыночного механизма передачи квот на выброс парниковых газов.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом во время конференции "Жизнь до Глазго. Накануне сверхважных решений мирового сообщества по изменению климата", организованной Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA), заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Ирина Ставчук.

По ее словам, механизм, прописанный в Киотском протоколе, отсутствует в Парижском. "Это создает недоразумения, как будет регламентироваться вопрос избытка квот, которые имеют отдельные страны, включая Украину", - сказала Ставчук.

"Сейчас рассматриваются и рыночные механизмы, схожие с действующим механизмом передачи квот, а также новые нерыночные механизмы. Позиция Украины: нынешняя система должна быть сохранена. Эту позицию поддерживают и другие страны, развивающиеся", - добавила заместитель министра.

Также Украина будет лоббировать вопрос доступа к фондам, которые поддерживают уменьшение выбросов. "Также мы обязательно поднимем вопрос мониторинга выбросов в аннексированном РФ Крыму. Это проблема, поскольку РФ не дает доступа для международного мониторинга выбросов на полуострове", - добавила Ставчук.

Напомним, Киотский протокол предусматривает возможность продажи остаточных квот на выброс парниковых газов, что дает преимущества Украине. Зато ст. 6 Парижского соглашения предусматривает создание международного рынка зачисления эмиссионных квот. Это означает введение налога или тарифа на каждую тонну выбросов углерода.