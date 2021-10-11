Полиция Грузии заявила, что раскрыла убийство Кеннеди
Грузинская полиция заявила, что ей удалось раскрыть дело убийства иностранного гражданина Томаса Кеннеди.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".
Тело иностранца 8 октября нашел пастух в реке у села Квахврели Горийского муниципалитета и сообщил об этом службе неотложной помощи. Погибшего из воды вытащили спасатели.
Выяснилось, что погибший - Томас Кеннеди, 28-летний гражданин Великобритании, сообщила телекомпания "Мтавари". По информации телеканала, Кеннеди пересек границу Грузии 30 августа. Известно, что он был студентом одного из музыкальных колледжей.
Полиция задержала пять человек по обвинению в групповом умышленном убийстве.
Четверо из них обвиняются в умышленном убийстве, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13 до 17 лет.
Еще один задержанный обвиняется в том, не сообщил органам об особо тяжком преступлении. Его ждет наказание от 3 до 7 лет заключения.
Следствие установило, что 7 октября обвиняемые распивали спиртные напитки в одном из подземных переходов города Гори, когда к компании присоединился иностранец.
Позже подсудимые и будущая жертва перебрались в один из городских баров и продолжали употреблять алкоголь, во время чего поссорились. Иностранца сильно избили и в бессознательном состоянии выбросили в реку Мтквари.
После этого обвиняемые скрылись с места происшествия.