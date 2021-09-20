В Грузии за неделю лотереи для вакцинированных раздали более 1100 призов

За первую неделю специальной лотереи для вакцинированных от коронавируса в Грузии денежные призы выиграли более 1100 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

С 14 сентября, когда начали проводить лотерею "Прививайся и выигрывай", разыграли более 58 тысяч долларов, победителями стали 1137 человек.

Наибольший приз составляет 10 000 лари - около 3,2 тысячи долларов. Имя победителя пока не раскрывают, предварительно сообщили только, что этот человек привит китайской вакциной Sinopharm и проживает в регионе Квемо Картли.

Во время первого недельного розыгрыша разыгрывали также призы в размере 5000 лари (1600 долларов), 1500 лари (около 500 долларов) и 1000 лари (примерно 320 долларов). Такие суммы разыгрывают раз в неделю, а ежедневно - призы на 100 и 500 лари. Победители получают смс-сообщение о выигрыше на номер, через который регистрировались на прививку.

Ежедневный розыгрыш определяет по 160 победителей, еженедельный - 17. Победитель финального розыгрыша получит 100 000 лари.

В розыгрыше участвуют все вакцинированные жители страны. Данные лотерейная компания получает из базы органов здравоохранения и определяет победителей методом случайного отбора.

В американском штате Огайо победительница лотереи для вакцинированных в мае выиграла 1 млн долларов. Похожие розыгрыши проводили еще ряд стран, в том числе Польша и Словакия.