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В Румынии оштрафовали поставщиков газа за повышение цен вопреки фиксированным ставкам

Пятница, 15 октября 2021, 10:44

Румынское агентство по надзору за энергетикой ANRE оштрафовало нескольких поставщиков природного газа за повышение цены на газ, поставляемый по контрактам с фиксированной ставкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Правительство недавно либерализовало в стране рынки электроэнергии и природного газа для домашних хозяйств. Поставщики начали предоставлять широкий спектр предложений, но с тех пор цены на энергоносители на мировых рынках резко выросли.

Румынские подразделения Engie и E.ON, а также две другие фирмы были оштрафованы, поскольку клиенты жаловались на то, что поставщики уведомили их о повышении цен на газ в течение срока действия контракта, хотя они подписали контракты с фиксированной ставкой.

ANRE также попросило компании уведомить всех своих клиентов, которые приняли предложения с фиксированной ставкой, о том, что они сохранят цену неизменной в течение всего периода, указанного в контракте.

Несколько дней назад румынское управление по защите прав потребителей оштрафовало компании Engie Romania, E.ON Energie Romania и Restart Energy One за различные проблемы, связанные с их договорными предложениями и ценами.

Напомним, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.

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Румыния
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