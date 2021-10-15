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У Румунії оштрафували постачальників газу за підвищення цін всупереч фіксованим ставкам

П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:44

Румунське агентство з нагляду за енергетикою ANRE оштрафувало декількох постачальників природного газу за підвищення ціни на газ, що поставляється за контрактами з фіксованою ставкою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Уряд нещодавно лібералізував в країні ринки електроенергії та природного газу для домашніх господарств. Постачальники почали надавати широкий спектр пропозицій, але з того часу ціни на енергоносії на світових ринках різко зросли.

Румунські підрозділи Engie і E.ON, а також дві інші фірми були оштрафовані, оскільки клієнти скаржилися на те, що постачальники повідомили їх про підвищення цін на газ протягом терміну дії контракту, хоча вони підписали контракти з фіксованою ставкою.

ANRE також попросило компанії повідомити всіх своїх клієнтів, які прийняли пропозиції з фіксованою ставкою, про те, що вони збережуть ціну незмінною протягом усього періоду, зазначеного в контракті.

Кілька днів тому румунське управління у справах захисту прав споживачів оштрафувало компанії Engie Romania, E.ON Energie Romania і Restart Energy One за різні проблеми, пов'язані з їх договірними пропозиціями і цінами.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

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Румунія
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