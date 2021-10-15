В Германии три партии готовы перейти к официальным переговорам о формировании нового правительства

В Германии лидеры Социал-демократической партии (СДПГ), "Союз-90"/"Зеленые" и либеральной Свободной демократической партии (СвДП) готовы перейти от так называемых "зондирующих" переговоров к официальным переговорам о формировании коалиции в новом немецком парламенте.

Об этом партии объявили после своих последних переговоров в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы убеждены, что можем согласовать амбициозное и жизнеспособное коалиционное соглашение", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу тремя партиями.

"Зондирующие" переговоры проводятся, чтобы понять, готовы ли партии преодолеть основные разногласия при работе в будущем правительстве. После них начинаются собственно коалиционные переговоры. Это решение означает, что три партии фактически готовы начать формировать новое правительство.

"Предварительные переговоры характеризовались доверием, уважением и взаимным вниманием. Мы хотим продолжить это", - говорится в заявлении.

Информационное агентство DPA сообщило, что "Зеленые", несмотря на это, все еще проведут партийный съезд для утверждения плана, возможно, в выходные дни. СвДП также хочет передать результаты предварительных переговоров партийным комитетам.

Три партии начали вести предварительные переговоры о возможности формирования нового правительства сразу после выборов в Германии 26 сентября.

СДПГ выиграла федеральные выборы 26 сентября с поддержкой 25,7%, опередив консервативную ХДС/ХСС с 24,1%.

Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц считает, что Германия может получить новое правительство к Рождеству.

После исторического поражения на парламентских выборах Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель проведет съезд, на котором изберет полностью новый состав своего руководства.