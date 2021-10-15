У Німеччині три партії готові перейти до офіційних переговорів про формування нового уряду

У Німеччині лідери Соціал-демократичної партії (СДПН), "Союз-90"/"Зелені" і ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) готові перейти від так званих "зондувальних" переговорів до офіційних переговорів про формування коаліції в новому німецькому парламенті.

Про це партії оголосили після своїх останніх переговорів у Берліні, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ми переконані, що можемо погодити амбітну і життєздатну коаліційну угоду", - йдеться в спільній заяві, опублікованій в п'ятницю трьома партіями.

"Зондувальні" переговори проводяться, щоб зрозуміти, чи готові партії подолати основні розбіжності у разі роботи в майбутньому уряді. Після них розпочинаються власне коаліційні переговори. Це рішення означає, що три партії фактично готові почати формувати новий уряд.

"Попередні переговори характеризувалися довірою, повагою і взаємною увагою. Ми хочемо продовжити це", - йдеться в заяві.

Інформаційне агентство DPA повідомило, що "Зелені", попри це, все ще проведуть невеликий партійний з'їзд для затвердження плану, можливо, у вихідні дні. ВДП також хоче передати результати попередніх переговорів партійним комітетам.

Три партії почали вести попередні переговори про можливість формування нового уряду відразу після виборів у Німеччині 26 вересня.

СДПН виграла федеральні вибори 26 вересня з підтримкою 25,7%, випередивши консервативну ХДС/ХСС з 24,1%.

Кандидат у канцлери від соціал-демократів Олаф Шольц вважає, що Німеччина може отримати новий уряд до Різдва.

Після історичної поразки на парламентських виборах Християнсько-демократичний союз (ХДС) Ангели Меркель проведе з’їзд, на якому обере повністю новий склад свого керівництва.