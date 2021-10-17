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Укр / Рус
Укр / Рус

На Афоне спасли двух украинцев, которые два дня блуждали в горах

Воскресенье, 17 октября 2021, 11:46

Полиция Греции сообщила, что нашла двух украинских паломников на Афоне, пропавших без вести с вечера пятницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Сотрудники полиции Афонского департамента нашли украинцев возле скита, принадлежащего монастырю Большой Лавра, они находятся в хорошем состоянии.

Их перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу вечером.

Немедленно была начата спасательная операция, в которой приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, хорошо знающие местность.

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Греция инциденты
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