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Укр / Рус
Укр / Рус

На Афоні врятували двох українців, які два дні блукали в горах

Неділя, 17 жовтня 2021, 11:46

Поліція Греції повідомила, що знайшла двох українських паломників на Афоні, зниклих безвісти з вечора п'ятниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Співробітники поліції Афонського департаменту знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані.

Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

Негайно було розпочато рятувальна операція, в якій взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.

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Греція інциденти
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