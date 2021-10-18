Экс-президент Молдовы Додон отказывается от места в парламенте "ради отношений с Россией"

Пророссийский экс-президент Молдовы Игорь Додон, лидер "Партии социалистов", заявил, что откажется от депутатского мандата и возглавит организацию "Молдавско-российский деловой союз".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом он заявил 18 октября.

"Я не вижу смысла быть депутатом в этом парламенте ... Я считаю, что моя роль как лидера оппозиции будет намного эффективнее вне парламента. Поэтому я решил, что я не буду связывать себя парламентской повесткой, а буду ездить с повесткой нашей партии по всем населенным пунктам Молдовы. Я хочу быть ближе к гражданам и помогать экономическим агентам", - пояснил Додон свое решение.

Додон также пожаловался, что "в Молдове никто не занимается налаживанием отношений с Россией".

"Поэтому я принял предложение возглавить новую организацию - "Молдавско-российский деловой союз", который зарегистрировали в Кишиневе с июне", - сказал он. По его словам, с российской стороны соучредителем является общественная организация "Деловая Россия".

Целью организации он назвал углубление молдавско-российских экономических отношений, привлечения инвестиций и помощь экономическим агентам в отношениях с российскими партнерами.

Игорь Додон сообщил также, что его "Партия социалистов" на съезде 18 декабря рассмотрит изменения в устав, которые предусматривают отмену должности председателя партии - её должны заменить исполнительный коллегиальный орган из 5-8 членов. По его словам, он не собирается уходить из партии и после этих преобразований может стать почетным председателем.

Игорь Додон возглавлял ПСРМ с 2011 по 2016 год, когда стал президентом Молдовы, и снова стал лидером "Партии социалистов" после победы на выборах Маи Санду.

Напомним, партия Санду "Действие и Солидарность" (PAS) на парламентских выборах в июле одержала победу, набрав 52,8% голосов. Блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) получил чуть более 27%.

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