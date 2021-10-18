Експрезидент Молдови Додон відмовляється від місця в парламенті "заради відносин з Росією"

Проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон, лідер "Партії соціалістів", заявив, що відмовиться від депутатського мандата і натомість очолить організацію "Молдовсько-російський діловий союз".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це він заявив 18 жовтня.

"Я не бачу сенсу бути депутатом у цьому парламенті... Я вважаю, що моя роль як лідера опозиції буде значно ефективнішою поза парламентом. Тому я вирішив, що не буду зв’язувати себе парламентським порядком денним, а буду їздити з порядком денним нашої партії по всіх населених пунктах Молдови. Я хочу бути ближче до громадян і допомагати економічним агентам", - пояснив Додон своє рішення.

Додон також поскаржився, що "у Молдові ніхто не займається налагодженням відносин з Росією".

"Тому я прийняв пропозицію очолити нову організацію - "Молдовсько-російський діловий союз", який зареєстрували у Кишиневі в червні". За його словами, з російського боку співзасновником є громадська організація "Ділова Росія".

Метою організації він назвав поглиблення молдовсько-російських економічних відносин, залучення інвестицій та допомогу економічним агентам у відносинах з російськими партнерами.

Ігор Додон повідомив також, що його "Партія соціалістів" на з’їзді 18 грудня розгляне зміни до статуту, які передбачають скасування посади лідера партії - її мають замінити виконавчий колегіальний орган з 5-8 членів. За його словами, він не збирається йти з партії і після цих перетвореть може стати почесним головою.

Ігор Додон очолював ПСРМ з 2011 до 2016 року, коли став президентом Молдови, та знову став лідером "Партії соціалістів" після перемоги на виборах Маї Санду.

Нагадаємо, партія Санду "Дія і Солідарність" (PAS) на парламентських виборах у липні здобула перемогу, набравши 52,8% голосів. Блок Партії соціалістів і Партії комуністів (ПСРМ-ПКРМ) отримав трохи більше 27%.

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