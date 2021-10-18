В Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение на борту самолета

В Польше пограничникам пришлось усмирять пассажиров самолета, прилетевшего из Харькова в Краков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Экипаж самолета, который летел из Харькова в Краков, имел проблемы с агрессивными пассажирами. Двое граждан Украины начали ссору.

Пограничников сообщили о словесной перепалке и попытке физической агрессии. Пассажиры не хотели выполнять приказы капитана или экипажа. Не захотела этого сделать и гражданка Украины, которая снимала всю ситуацию.

Пограничникам пришлось вмешаться. Пограничники с поста пограничной службы в Кракове-Балице усмирили пассажиров и приказали им покинуть самолет. Один человек, однако, не захотел добровольно выходить из самолета, поэтому офицерам пришлось использовать наручники.

Двух граждан Украины оштрафовали. Третий отказался платить штраф, потому ходатайство о его наказании было передано в суд.