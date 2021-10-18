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Берлин: решение РФ по НАТО серьезно испортит отношения

Понедельник, 18 октября 2021, 18:33

Решение России приостановить работу своего представительства при НАТО, а также прекратить работу информбюро Альянса и военной миссии связи в Москве еще больше осложнит напряженные отношения между сторонами.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, складывается впечатление, что Россия больше не желает разговаривать с Западом.

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"Это решение, принятое в Москве, более чем просто печально. Оно серьезно испортит отношения", - сказал Маас.

18 октября Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на действия Альянса.

Россия также решила прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

НАТО раньше объявил о сокращении миссии РФ в Альянсе вдвое и лишило аккредитации восемь российских дипломатов в ответ на враждебную деятельность России.

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Германия Россия Альянс
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