"Это худший сценарий": у Путина угрожают последствиями в случае вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс - это худший сценарий для России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказал Песков.

Он добавил, что Россия "никому не угрожает и не является источником опасности". "Мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров", - сказал он.

По его словам, передвижение российских войск к границе Украины проводились во время "массированных учений НАТО, проходивших у российской границы".

"Все время говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО - никто", - сказал он.

Напомним, генсек НАТО заявил, что на саммите в Мадриде в следующем году союзники подтвердят неизменную поддержку Украины и Грузии и решение об их будущем членстве в Альянсе.