Кулеба обвинил антивакцинаторов в том, что из-за них свободные путешествия под угрозой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что из-за позиции людей, которые отказываются вакцинироваться, тысячи других вакцинированных украинцев могут снова потерять возможность беспрепятственных поездок за границу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции 20 октября.

Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина действительно может быть исключена из "зеленого списка" ЕС и в этом "нет политики, только простая арифметика".

"Мы все видим, что в последнее время статистика демонстрирует стремительный ежедневный рост заболеваемости. Это прямое следствие низких показателей вакцинации и антивакцинаторской пропаганды, подрывающей доверие граждан к вакцинам, хотя для этого нет никаких явных оснований ... Как результат, мы имеем перспективу, что ЕС исключит нас из "зеленого списка".

Поэтому вопрос вакцинации - это не только вопрос безопасности конкретного человека, его здоровья, а также вопросы внешней политики. И в результате страдают те граждане, которые вакцинированы, придерживаются всех правил, но лишаются возможности путешествовать по своим делам, в ЕС прежде всего, потому что безответственное поведение антивакцинаторов привело к таким последствиям", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он призвал вакцинироваться тех, кто еще не сделал этого, отметив, что это поможет дипломатам сохранять как можно большим список стран, куда граждане Украины могут путешествовать без дополнительных ограничений.

Дмитрий Кулеба отметил, что ожидаемое решение Совета ЕС об исключении Украины из "зеленого" списка не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы и является только рекомендацией странам ЕС. Окончательное решение об ограничении того или иного типа поездок страны будут принимать на национальном уровне.

"Опыт наших соседей, которые уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границы", - отметил Дмитрий Кулеба.

Напомним, МИД уже публиковал подробные разъяснения о том, чего ожидать после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС.

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