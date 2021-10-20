Кулеба звинуватив антивакцинаторів у тому, що через них вільні мандрівки під загрозою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що через позицію людей, які відмовляються вакцинуватися, тисячі інших вакцинованих українців можуть знову втратити можливість безперешкодних поїздок за кордон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції 20 жовтня.

Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна справді може бути виключена із "зеленого списку" ЄС і в цьому "немає політики, лише проста арифметика".

"Ми всі бачимо, що останнім часом статистика демонструє стрімке щоденне зростання захворюваності. Це прямий наслідок низьких показників вакцинації та антивакцинаторської пропаганди, яка підриває довіру громадян до вакцин, хоча для цього нема жодних обгрунтованих підстав… Як результат, ми маємо перспективу, що ЄС виключить нас із "зеленого списку".

Тож питання вакцинації - це не тільки питання безпеки конкретної людини, її здоров’я, а також питання зовнішньої політики. І в результаті страждають ті громадяни, які вакциновані, дотримуються всіх правил, але позбавляються можливості подорожувати світом у своїх справах, до ЄС насамперед, тому що безвідповідальна поведінка антивакцинаторів призвела до таких наслідків", - наголосив Дмитро Кулеба.

Він закликав вакцинуватися тих, хто ще не зробив цього, наголосивши, що це допоможе дипломатам зберігати якомога більшим список країн, куди громадяни України можуть подорожувати без додаткових обмежень.

Дмитро Кулеба зауважив, що очікуване рішення Ради ЄС про виключення України з "зеленого" списку не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію країнам ЄС. Остаточне рішення про обмеження того чи іншого типу поїздок країни будуть ухвалювати на національному рівні.

"Досвід наших сусідів, які вже були виключені із "зеленого списку" ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордону", - зазначив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, МЗС вже публікувало детальні роз’яснення щодо того, чого чекати після виключення України з "зеленого списку" ЄС.

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