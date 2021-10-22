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Евросовет озвучил шаги в связи со стремительным ростом цен на энергоресурсы

Пятница, 22 октября 2021, 08:20

Лидеры ЕС озвучили список шагов, к которым предлагают прибегнуть в связи со значительным ростом цен на энергоресурсы, которое ощущается во всех странах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Евросовета по итогам саммита лидеров 21 октября.

Они отмечают, что уже предложенный Еврокомиссией пакет мер в ответ на рост цен содержит предложения, которые должны оказаться полезными и в ближайшей, и долгосрочной перспективе.

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Евросовет призывает Еврокомиссию исследовать функционирование рынков газа, электроэнергии и "торговли выбросами" с привлечением регулятора ESMA, после чего можно будет оценить, нужны ли дополнительные регуляторные действия в связи с поведением некоторых участников рынков.

Стран-членов и Еврокомиссию просят немедленно воспользоваться уже предложенным пакетом мер для быстрого облегчения положения наиболее уязвимых потребителей и поддержки европейских компаний.

Евросовет призывает Еврокомиссию и Совет ЕС быстро рассмотреть средне- и долгосрочные меры, способствующие наличии энергоресурсов по доступной цене для домохозяйств и компаний, повышению устойчивости энергосистемы ЕС и внутреннего энергорынка, обеспечат безопасность поставок и поддержат переход к "климатической нейтральности", для чего возможно привлекать средства Европейского инвестиционного банка.

"Европейский совет будет следить за ситуацией и вернется к этому вопросу в декабре", - отмечают в заявлении.

Напомним, 13 октября Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, которое, по прогнозам, продлится всю зиму.

Неотложные меры по защите потребителей и бизнеса предусматривают предоставление экстренной поддержки малообеспеченным потребителям, например, с помощью ваучеров или частичной оплаты счетов.

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Энергетика
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