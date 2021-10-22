Єврорада озвучила кроки у зв’язку зі стрімким подорожчанням енергоресурсів

Лідери ЄС озвучили список кроків, до яких пропонують вдатися у зв'язку зі значним зростанням цін на енергоресурси, яке відчули у всіх країнах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Євроради за підсумками саміту лідерів 21 жовтня.

Вони відзначають, що вже запропонований Єврокомісією пакет заходів у відповідь на зростання цін містить пропозиції, що мають виявитись корисними і в найближчій, і довгостроковій перспективі.

Єврорада закликає Єврокомісію дослідити функціонування ринків газу, електроенергії і "торгівлі викидами" із залученням регулятора ESMA, після чого можна буде оцінити, чи потрібні додаткові регуляторні дії у зв’язку з поведінкою деяких учасників ринків.

Країн-членів та Єврокомісію просять негайно скористатися вже запропонованим пакетом заходів для швидкого полегшення становища найбільш вразливих споживачів і підтримки європейських компаній.

Єврорада закликає Єврокомісію і Раду ЄС швидко розглянути середньо- і довгострокові заходи, що сприятимуть наявності енергоресурсів за доступною ціною для домогосподарств і компаній, підвищенню стійкості енергосистеми ЄС та внутрішнього енергоринку, забезпечать безпеку постачань та підтримають перехід до "кліматичної нейтральності", для чого можливо залучати кошти Європейського інвестиційного банку.

"Європейська рада стежитиме за ситуацією і повернеться до цього питання у грудні", - зазначають у заяві.

Нагадаємо, 13 жовтня Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Невідкладні заходи щодо захисту споживачів і бізнесу передбачають надання екстреної підтримки доходів малозабезпеченим споживачам, наприклад, за допомогою ваучерів або часткової оплати рахунків.