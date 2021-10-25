Как Центральная Европа ломает российскую монополию на газоснабжение

Уже в октябре 2022 года норвежский газ может начать поступать в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe ( "Балтийская труба").

Подробнее о новом проекте, который должен уменьшить зависимость Польши, и не только, от России читайте в интересном материале аналитика программы "Восточная Европа" Польского института международных дел Мацея Заневича Baltic Pipe: как Польша преодолевает газовую зависимость от России.

В середине сентября 2021 года Baltic Pipe подвели к польским берегам. Ранее газопровод, инвесторами которого являются Дания и Польша, сваривали из единичных труб и прокладывали по дну Балтийского моря. Другой конец присоединен к норвежской системе на дне Северного моря. Газопровод пройдет через территорию Дании, соединяя острова Фюн и Зеландия.

Идея строительства польско-норвежского газопровода вписывается в польскую концепцию строительства газовых "Северных ворот". Согласно ей, Польша должна стать полностью независимой от поставок российского газа благодаря строительству терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноустье (работает), Baltic Pipe (строится) и терминала СПГ в Гданьском заливе (планируется).

Время введения его в эксплуатацию не случайно совпадает с завершением действия польско-российского контракта, который сейчас покрывает примерно половину польского спроса на сырье.

Поставки в Польшу - не единственная выгода, вытекающая из введения в эксплуатацию Baltic Pipe.

Это часть более масштабного проекта - коридора "Север - Юг". Он уже не имеет национального измерения (как "Северные ворота") и является центральноевропейским. Коридор "Север - Юг" предусматривает создание международных соединений (трубопроводов), которые позволят перекачивать газ на территориях от Балтийского моря до побережья Хорватии, где был запущен терминал СПГ.

В основе этой концепции лежит стремление сломать российскую монополию на поставки газа в Центральную Европу.

Кроме Польши, наибольшую пользу от коридора "Север - Юг" может получить Украина.

Он увеличит доступность нерусского газа для Украины и уменьшит ее уязвимость от российского газового шантажа.

Появление нового источника нерусского газа в соседней Польше положительно повлияет на энергетическую безопасность Украины.

Подробнее о планах Польши и Центральной Европы по деверсификации источников нерусского газа читайте в статье Мацея Заневича Baltic Pipe: как Польша преодолевает газовую зависимость от России.