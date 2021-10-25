Як Центральна Європа ламає російську монополію на газопостачання

Вже у жовтні 2022 року норвезький газ може почати надходити до Польщі трубопроводом Baltic Pipe ("Балтійська труба").

Детальніше про новий проєкт, який має зменшити залежність Польщі, і не тільки, від Росії читайте в цікавому матеріалі аналітика програми "Східна Європа" Польського інституту міжнародних справ Мацея Заневича Baltic Pipe: як Польща долає газову залежність від Росії.

У середині вересня 2021 року Baltic Pipe підвели до польських берегів. Раніше газопровід, інвесторами якого є Данія і Польща, зварювали з одиничних труб і прокладали дном Балтійського моря. Інший кінець під’єднають до норвезької системи на дні Північного моря. Газопровід проходитиме через територію Данії, з’єднуючи острови Фюн і Зеландію.

Ідея будівництва польсько-норвезького газопроводу вписується у польську концепцію будівництва газових "Північних воріт". Відповідно до неї, Польща повинна стати повністю незалежною від постачання російського газу завдяки будівництву терміналу зрідженого природного газу (ЗПГ) у Свіноуйсці (працює), Baltic Pipe (будується) та терміналу ЗПГ у Ґданській затоці (планується).

Час введення його в експлуатацію невипадково збігається із завершенням дії польсько-російського контракту, який наразі покриває приблизно половину польського попиту на сировину.

Постачання до Польщі — не єдина вигода, яка випливає із введення в експлуатацію Baltic Pipe.

Це частина масштабнішого проєкту — коридору "Північ – Південь". Він уже не має національного виміру (як "Північні ворота") і є центральноєвропейським. Коридор "Північ – Південь" передбачає створення міжнародних з’єднань (трубопроводів), які дозволять вільний потік газу на територіях від Балтійського моря до узбережжя Хорватії, де був запущений термінал ЗПГ.

В основі цієї концепції лежить прагнення зламати російську монополію на газопостачання до Центральної Європи.

Окрім Польщі, найбільшу користь від коридору "Північ – Південь" може отримати Україна.

Він збільшить доступність неросійського газу для України та зменшить її вразливість до російського газового шантажу.

Поява нового джерела неросійського газу в сусідній Польщі позитивно вплине на енергетичну безпеку України.

Детальніше про плани Польщі та Центральної Європи щодо урізноманітнення джерел постачання неросійського газу читайте в статті Мацея Заневича Baltic Pipe: як Польща долає газову залежність від Росії.