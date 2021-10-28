Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии прирост заражений приблизился к максимумам весенней волны

Четверг, 28 октября 2021, 12:24

В Германии за предыдущие сутки зафиксировали более 28 тысяч заражений коронавирусом, что является самым большим показателем с апреля и одним из самых высоких за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Институт Роберта Коха зарегистрировал 28 037 случаев заражения - по сравнению с 16 тысячами в этот день ровно неделю назад и 23 212 накануне.

Последний раз перед этим показатель свыше 28 тысяч регистрировали 22 апреля, а несколько дней до этого - дважды свыше 30 000 заражений.

Показатель заболеваемости к четвергу достиг 130,2 случая на 100 000 населения. В предыдущие дни он составлял 118, а еще неделю назад – 85,6.

При этом смертей среди больных COVID-19 в осеннюю волну 2021 года пока в разы меньше, чем в осеннюю волну 2020-го с таким же количеством заражений, и существенно меньше, чем в весеннюю 2021 - что, очевидно, связано с высокими показателями вакцинации.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 126 смертей пациентов с коронавирусом.

Показатель госпитализации на 100 000 населения, что теперь считается ключевым индикатором для решений о карантине, достиг 3,07 - по сравнению с 2,95 накануне.

Еще на прошлой неделе в Институте Роберта Коха предупредили, что стране следует ожидать очередного всплеска эпидемии до конца осени и зимой после месяцев снижения количества новых случаев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды