В Германии прирост заражений приблизился к максимумам весенней волны

В Германии за предыдущие сутки зафиксировали более 28 тысяч заражений коронавирусом, что является самым большим показателем с апреля и одним из самых высоких за время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Институт Роберта Коха зарегистрировал 28 037 случаев заражения - по сравнению с 16 тысячами в этот день ровно неделю назад и 23 212 накануне.

Последний раз перед этим показатель свыше 28 тысяч регистрировали 22 апреля, а несколько дней до этого - дважды свыше 30 000 заражений.

Показатель заболеваемости к четвергу достиг 130,2 случая на 100 000 населения. В предыдущие дни он составлял 118, а еще неделю назад – 85,6.

При этом смертей среди больных COVID-19 в осеннюю волну 2021 года пока в разы меньше, чем в осеннюю волну 2020-го с таким же количеством заражений, и существенно меньше, чем в весеннюю 2021 - что, очевидно, связано с высокими показателями вакцинации.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 126 смертей пациентов с коронавирусом.

Показатель госпитализации на 100 000 населения, что теперь считается ключевым индикатором для решений о карантине, достиг 3,07 - по сравнению с 2,95 накануне.

Еще на прошлой неделе в Институте Роберта Коха предупредили, что стране следует ожидать очередного всплеска эпидемии до конца осени и зимой после месяцев снижения количества новых случаев.