У Німеччині приріст заражень наблизився до максимумів весняної хвилі

У Німеччині за попередню добу зафіксували понад 28 тисяч заражень коронавірусом, що є найбільшим показником з квітня та одним з найвищих за час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Інститут Роберта Коха зареєстрував 28 037 випадків зараження - порівняно з 16 тисячами в цей день рівно тиждень тому та 23 212 напередодні.

Останній раз перед цим показник понад 28 тисяч реєстрували 22 квітня, а за кілька днів до того - двічі понад 30 000 заражень.

Показник захворюваності на четвер досягнув 130,2 випадки на 100 000 населення. У попередні дні він становив 118, а ще тиждень тому - 85,6.

При цьому, смертей серед коронахворих в осінню хвилю 2021 року поки в рази менше, ніж в осінню хвилю 2020 з такою ж кількістю заражень, та суттєво менше, ніж у весняну 2021 року - що вочевидь пов’язано з високими показниками вакцинації.

За минулу добу в країні зареєстрували 126 смертей пацієнтів з коронавірусом.

Показник госпіталізації коронахворих на 100 000 населення, що тепер вважається ключовим індикатором для рішень про карантин, досягнув 3,07 - порівняно з 2,95 напередодні.

Ще минулого тижня в Інституті Роберта Коха попередили, що країні варто очікувати чергового сплеску епідемії до кінця осені та взимку після місяців зниження кількості нових випадків.