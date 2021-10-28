Норвежские истребители перехватили большую группу российских военных самолетов

Истребители F-16 и F-35 ВВС Норвегии перехватили большую группу российских бомбардировщиков и истребителей у северного побережья скандинавской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Объединенное воздушное командование НАТО.

В частности, ВВС Норвегии идентифицировали два стратегических бомбардировщика Ту-160, истребители МиГ-31 и Су-24, а также разведывательный самолет А-50 в составе российской группы.

Российские самолеты не представили планы полетов, не контактировали с гражданской службой управления воздушным движением и не посылали сигналы передатчиков, что представляло потенциальную опасность для других самолетов.

"F-35, размещенные в Эвенесе, готовятся к принятию северной миссии быстрого реагирования в следующем году, такие перехваты в реальном времени в районе Финнмарка - именно то обучение, которое требуется экипажам. Внедрение F-35 в систему воздушной полиции НАТО является существенным изменением возможностей Альянса", – сказал подполковник Стайн Б. Гаасланд, представитель ВВС Норвегии.

Два F-35, размещенные в Эвенесе, проходят обучение, предназначенные для подготовки истребителей 5-го поколения до того как они примут на себя воздушное патрулирование от F-16.

Это был первый перехват, совершенный норвежскими F-35, вблизи воздушного пространства Норвегии.