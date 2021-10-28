Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Норвежские истребители перехватили большую группу российских военных самолетов

Четверг, 28 октября 2021, 17:56

Истребители F-16 и F-35 ВВС Норвегии перехватили большую группу российских бомбардировщиков и истребителей у северного побережья скандинавской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Объединенное воздушное командование НАТО.

В частности, ВВС Норвегии идентифицировали два стратегических бомбардировщика Ту-160, истребители МиГ-31 и Су-24, а также разведывательный самолет А-50 в составе российской группы.

Российские самолеты не представили планы полетов, не контактировали с гражданской службой управления воздушным движением и не посылали сигналы передатчиков, что представляло потенциальную опасность для других самолетов.

"F-35, размещенные в Эвенесе, готовятся к принятию северной миссии быстрого реагирования в следующем году, такие перехваты в реальном времени в районе Финнмарка - именно то обучение, которое требуется экипажам. Внедрение F-35 в систему воздушной полиции НАТО является существенным изменением возможностей Альянса", – сказал подполковник Стайн Б. Гаасланд, представитель ВВС Норвегии.

Два F-35, размещенные в Эвенесе, проходят обучение, предназначенные для подготовки истребителей 5-го поколения до того как они примут на себя воздушное патрулирование от F-16.

Это был первый перехват, совершенный норвежскими F-35, вблизи воздушного пространства Норвегии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Норвегия
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды