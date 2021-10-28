Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Норвезькі винищувачі перехопили велику групу російських військових літаків

Четвер, 28 жовтня 2021, 17:56

Винищувачі F-16 та F-35 ВПС Норвегії перехопили велику групу російських бомбардувальників та винищувачів неподалік північного узбережжя скандинавської країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Об’єднане повітряне командування НАТО.

Зокрема, ВПС Норвегії ідентифікували два стратегічні бомбардувальники Ту-160, винищувачі МіГ-31 і Су-24, а також розвідувальний літак А-50 у складі російської групи.

Російські літаки не подали плани польотів, не контактували з цивільною службою управління повітряним рухом і не надсилали сигнали передавачів, що становило потенційну небезпеку для інших літаків.

"F-35, розміщені в Евенесі, готуються до прийняття північної місії швидкого реагування наступного року, такі перехоплення в реальному часі в районі Фіннмарка – саме те навчання, яке потрібно екіпажам. Впровадження F-35 до системи повітряної поліції НАТО є суттєвою зміною для можливостей Альянсу", – сказав підполковник Стайн Б. Гаасланд, представник ВПС Норвегії.

Два F-35, розміщені в Евенесі, наразі проходять навчання, призначені для підготовки винищувачів 5-го покоління до того як вони переберуть на себе повітряне патрулювання від F-16.

Це було перше перехоплення, здійснене норвезькими F-35, поблизу повітряного простору Норвегії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія
powered by lun.ua

Статті

Німеччина в очікуванні нової коаліції: про що вже домовилися і про що дискутують партії

Учасники коаліційних переговорів вже погодили спільний 12-сторінковий документ із першими домовленостями. Частина з них безпосередньо стосується України.
28 жовтня 2021 — Марія Коваль-Гончар, для Європейської правди

Антирекорд Байдена: що спричинило історичне падіння рейтингу президента США

Падіння рейтингу президента США стало антирекордом за останні 70 років. Що спричинило цей обвал і чи здатен Джо Байден переломити цей тренд?
28 жовтня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди

Кліматичні переговори в Глазго: що озвучать країни та чого очікувати від України

1-12 листопада у шотландському місті Глазго відбудеться головна подія року щодо міжнародних кліматичних переговорів. З чим прибуде туди Україна?
28 жовтня 2021 — Тамара Кутонова, Юрій Панченко