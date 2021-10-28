Норвезькі винищувачі перехопили велику групу російських військових літаків

Винищувачі F-16 та F-35 ВПС Норвегії перехопили велику групу російських бомбардувальників та винищувачів неподалік північного узбережжя скандинавської країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Об’єднане повітряне командування НАТО.

Зокрема, ВПС Норвегії ідентифікували два стратегічні бомбардувальники Ту-160, винищувачі МіГ-31 і Су-24, а також розвідувальний літак А-50 у складі російської групи.

Російські літаки не подали плани польотів, не контактували з цивільною службою управління повітряним рухом і не надсилали сигнали передавачів, що становило потенційну небезпеку для інших літаків.

"F-35, розміщені в Евенесі, готуються до прийняття північної місії швидкого реагування наступного року, такі перехоплення в реальному часі в районі Фіннмарка – саме те навчання, яке потрібно екіпажам. Впровадження F-35 до системи повітряної поліції НАТО є суттєвою зміною для можливостей Альянсу", – сказав підполковник Стайн Б. Гаасланд, представник ВПС Норвегії.

Два F-35, розміщені в Евенесі, наразі проходять навчання, призначені для підготовки винищувачів 5-го покоління до того як вони переберуть на себе повітряне патрулювання від F-16.

Це було перше перехоплення, здійснене норвезькими F-35, поблизу повітряного простору Норвегії.