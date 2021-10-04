В Швеции автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП

Шведский художник Ларс Вилкс, который жил под охраной полиции из-за угроз расправы за свою карикатуру на пророка Мухаммеда 2007 погиб в ДТП.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как сообщается, в ДТП произошло столкновение грузовика с гражданской полицейской машиной, в которой ехал Ларс Вилкс и его полицейская охрана.

Шведское информационное агентство TT сообщило, что полиция подтвердила, что 75-летний Вилькс ехал в машине с двумя полицейскими.

Причины аварии выясняются.

Вилкс был в значительной степени неизвестен за пределами Швеции в своей карикатуры. Дома он был наиболее известен тем, что без разрешения построил скульптуру из коряги в природном заповеднике на юге Швеции, что вызвало длительную юридическую спор. Его оштрафовали, но скульптура на побережье привлекает десятки тысяч посетителей в год.

Жизнь Вилкса кардинально изменилось 13 лет назад, когда он нарисовал пророка Мухаммеда с телом собаки. Консервативные мусульмане считают собак нечистыми, а исламское законодательство вообще выступает против любого изображения пророка, даже благоприятного, так опасается, что это может привести к идолопоклонству.

Аль-Каида пообещала вознаграждение за смерть Уилкса. В 2010 году двое мужчин попытались сжечь его дом на юге Швеции. В прошлом году женщина из Пенсильвании признала свою вину в сговоре с целью убить его.