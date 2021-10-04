У Швеції автор карикатур на пророка Мухаммеда загинув у ДТП

Шведський художник Ларс Вілкс, який жив під охороною поліції через погрози розправи за свою карикатуру на пророка Мухаммеда 2007 року загинув у ДТП.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як повідомляється, у ДТП сталося зіткнення вантажівки з цивільною поліцейською машиною, в якій їхав Ларс Вілкс та його поліцейська охорона.

Шведське інформаційне агентство TT повідомило, що поліція підтвердила, що 75-річний Вількс їхав у машині з двома поліцейськими.

Причини аварії з'ясовуються.

Вілкс був значною мірою невідомий за межами Швеції до своєї карикатури. Вдома він був найбільш відомий тим, що без дозволу побудував скульптуру з коряги в природному заповіднику на півдні Швеції, що викликало тривалу юридичну суперечку. Його оштрафували, але скульптура на узбережжі приваблює десятки тисяч відвідувачів на рік.

Життя Вілкса кардинально змінилося 13 років тому, коли він намалював пророка Мухаммеда з тілом собаки. Консервативні мусульмани вважають собак нечистими, а ісламське законодавство взагалі виступає проти будь-якого зображення пророка, навіть сприятливого, бо побоюється, що це може призвести до ідолопоклонства.

Аль-Каїда пообіцяла винагороду за смерть Вілкса. У 2010 році двоє чоловіків спробували спалити його будинок на півдні Швеції. Минулого року жінка з Пенсильванії визнала свою провину в змові з метою вбити його.