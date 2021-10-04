Кулеба 4-5 октября совершит визит в Польшу

4-5 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Польшу с рабочим визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

В Варшаве глава МИД примет участие во встрече "Люблинского треугольника" с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и заместителем министра иностранных дел Литвы Мантасом Адоменасом, стороны обсудят безопасность в Балто-Черноморском регионе, противодействие "Северному потоку 2", интеграцию Украины в ЕС и НАТО, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Также Кулеба проведет отдельные переговоры с Рау, ключевыми темами которых станут укрепление политического диалога Украины и Польши, увеличение объемов торговли и инвестиций, укрепление взаимодействия в сфере энергетики, координация позиций в контексте польского председательства в ОБСЕ в 2022 году.

Кроме того, министр примет участие в работе Варшавского безопасности форума и выступит на дискуссионной панели на тему: "От Балтийского до Черного моря: Раскрывая стратегический потенциал региона". Он также проведет ряд двусторонних встреч на полях форума.

Программа визита также предусматривает поездку в Люблин для встречи с украинской общиной Польши, посещение мемориала воинам Украинской Народной Республики, памяти жертв нацистского концлагеря "Майданек".