Кулеба 4-5 жовтня здійснить візит до Польщі

4-5 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає Польщу з робочим візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.

У Варшаві глава МЗС візьме участь в зустрічі "Люблінського трикутника" із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау та заступником міністра закордонних справ Литви Мантасом Адомєнасом, сторони обговорять безпеку в Балто-Чорноморському регіоні, протидію "Північному потоку 2", інтеграцію України до ЄС і НАТО, повідомляє пресслужба МЗС України.

Також Кулеба проведе окремі переговори з Рау, ключовими темами яких стануть зміцнення політичного діалогу України та Польщі, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії у сфері енергетики, координація позицій в контексті польського головування в ОБСЄ в 2022 році.

Крім того, міністр візьме участь в роботі Варшавського безпекового форуму та виступить на дискусійній панелі на тему: "Від Балтійського до Чорного моря: Розкриваючи стратегічний потенціал регіону". Він також проведе низку двосторонніх зустрічей на полях форуму.

Програма візиту також передбачає поїздку до Любліна для зустрічі з українською громадою Польщі, відвідування меморіалу воїнам Української Народної Республіки, вшанування пам'яті жертв нацистського концтабору "Майданек".