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Партия Саакашвили анонсировала масштабные протесты

Вторник, 5 октября 2021, 17:03
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Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", основанная Михеилом Саакашвили, анонсировала масштабные акции протеста в Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Как заявил журналистам депутат парламента от "Единого национального движения" Леван Хабеишвили, главным требованием протестующих будет освобождение Саакашвили из заключения и назначение досрочных парламентских выборов.



"Мы готовимся ко второму туру (местных. - Ред.) выборов, и до выборов будут масштабные акции... Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет в масштабе всей Грузии. Главные требования - освобождение Михеила Саакашвили и досрочные выборы.

Я хочу сказать обществу: мирно и спокойно подождем развития событий. Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу", - сказал Хабеишвили.

Заявление об этом он сделал возле тюрьмы в городе Рустави, где содержат Саакашвили.

Сегодня стало известно, что по требованию прокуратуры Саакашвили лишен права на телефонные звонки. Адвокаты утверждают, что из тюрьмы ему запрещено связываться по телефону не только с журналистами, но и с членами семьи.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию перед местными выборами, состоявшимися 2 октября, и попал за решетку.

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В 2018 году Саакашвили признали виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу Сандро Гиргвлиани, и еще к шести годам - по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили.

По данным прокуратуры Грузии, по прибытии политика в стране 1 октября против него возбудили еще одно уголовное дело - о незаконном пересечении грузинской границы. Это уже пятое уголовное дело против него.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен добиваться возвращения Саакашвили в Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Грузинское правительство категорически опровергло возможность передачи Саакашвили Украине для отбывания наказания в украинской тюрьме.

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